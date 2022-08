Gujarat: गुजरात के 20 जिलों में फैला लंपी वायरस का प्रकोप, 1500 से ज्यादा पशुओं की मौत

अहमदाबाद Published: August 01, 2022 11:39:07 pm

More than 1500 animals died of Lampivirus skin disease in Gujarat गुजरात में पशुओं में लंपी वायरस (लंपी स्किन डिजीज-एलएसडी) का प्रकोप दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। अब यह राज्य के २० जिलों में फैल चुका है। वहीं इस बीमारी से अब तक 1565 पशुओं की मौत हो चुकी है। राज्य के पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल ने बताया कि राज्य के 20 जिलों के 2083 गांवों में 55950 से ज्यादा पशुओं का उपचार किया जा चुका है। वहीं 7.90 लाख से ज्यादा टीके के डोज उपलब्ध हैं।

प्रभावित जिलों में कच्छ के साथ-साथ सौराष्ट्र के सभी 11 जिले- जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, उत्तर गुजरात के 3 जिले-बनासकांठा, पाटण, अरवल्ली, दक्षिण गुजरात के 2 जिले-सूरत और वलसाड तथा मध्य गुजरात के भी दो जिले- पंचमहाल व महीसागर शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पशुओं में नजर आनेवाली लम्पी स्कीन डिसिज को लेकर सतर्क है। पशुपालकों को तत्काल उपचार मुहैया करने के लिए 1962 हेल्पलाइन कार्यरत है, जहां पशुपालन अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर - गांधीनगर में 24 घंटे का विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में जब इस बीमारी का पहला मामला सामने आया था तब से ही मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में मुख्य सचिव पंकज कुमार लगातार निगरानी कर रहे हैं और हररोज समीक्षा करते हैं। राज्य में पर्याप्त मात्रा में टीके का जत्था है। प्रभावित मवेशियों को बेहतर और समय पर उपचार मुहैया कराने के लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सकों समेत टीम सभी जिलों में तैनात है। इसके चलते ही इस रोग को ज्यादा फैलने से रोका जा सका। प्रभावित जिलों में सर्वे समेत उपचार और टीकाकरण की कार्रवाई युद्धस्तर पर की जा रही है।

टास्क फोर्स का गठन उन्होंने कहा कि राज्य में लम्पी रोग के नियंत्रण एवं जरूरी उपचार के लिए कामधेनु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरेश केलावाला की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पांच सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यह टास्क फोर्स उपचार को लेकर जो भी दिशा-निर्देश होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज सबसे ज्यादा प्रभावित कच्छ का दौरा करेंगे सीएम लंपीवायरस की स्थिति की समीक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मंगलवार को राज्य में सबसे प्रभावित कच्छ जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आइसोलेशन सेन्टर व वैक्सीनेशन सेन्टर जाएंगे। साथ ही प्रशासन को उचित मार्गदर्शन देंगे।

