Gujarat: कोविड के बाद गुजरात में साढ़े 3 हजार से ज्यादा केमिकल इकाइयां बंद

अहमदाबाद Updated: June 16, 2022 11:37:58 pm

More than 3500 chemical units have closed post covid in Gujarat कोरोना काल के बाद गुजरात में साढ़े 3 हजार से ज्यादा केमिकल इकाइया बंद हो गई जबकि कई इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं।। गुजरात केमिकल एसोसिएशन (जीसीए) के अध्यक्ष जैमिन वसा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 11 हजार से ज्यादा केमिकल इकाइयां हैं जिनमें से 98 फीसदी एमएसएमई हैं। कोरोनाकाल के बाद कच्ची सामग्री, लॉजिस्टिक और ईंधन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते 60 फीसदी इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इनमें से 3600 से ज्यादा इकाइयां बंद हो गईं।

उन्होंने यह भी बताया कि केमिकल उद्योग में उपयोग में लिया जाने वाले कच्चे मामल के भाव में 300-400 फीसदी वृद्धि हुई है। ये कच्चा मामल चीन से आता है। इसके अलावा कोयले और गैस के दाम में बढ़ोतरी, परिवहन और लॉजिस्टिक में भी पिछले दो वर्षों में भारी वृद्धि हुई है।

नरोजा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) व नरोडा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शैलेष पटवारी ने कहा कि कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) जो पहले 24 घंटे काम करते थे वे अब सिर्फ 12 घंटे ही कार्यरत हैं। नरोडा में सीईटीपी प्रतिदिन 60 लाख लीटर एफ्लूएंट हैंडल करता था जो अब घटकर अब 24 लाख लीटर रह गया है। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि उत्पादन कम होने से डिस्चार्ज की मात्रा में कम हुई है।

