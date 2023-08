Gujarat: गुजरात में अब तक बने 7100 से ज्यादा बायोगैस प्लान्ट

अहमदाबादPublished: Aug 24, 2023 11:09:42 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

7100 biogas plants, Gujarat

More than 7100 biogas plants in Gujarat आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए ईंधन के तौर पर प्रदूषणमुक्त गोबर गैस प्लांट स्थापित करने में आमजन भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गुजरात में तो लोगों को यह योजना काफी पसंद आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात में अब तक 7100 बायोगैस प्लान्ट स्थापित किए जा चुके हैं। लक्क्ष्य 7600 से बायोगैस प्लान्ट स्थापित करने का है।