Jamnagar: विमान में नहीं मिला बम, 15 घंटे के बाद मास्को-गोवा फ्लाइट जामनगर एयरपोर्ट से रवाना

अहमदाबादPublished: Jan 10, 2023 09:42:44 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Moscow-Goa flight, Jamnagar, no bomb, airport, Gujarat

Moscow-Goa flight takes off from Jamnagar, no suspicious object found मोस्को से गोवा जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकी के बाद जामनगर एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात इमरजेंसी लैंडिंग के बाद की गई जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। यह फ्लाइट 15 घंटे के बाद मंगलवार दोपहर बाद करीब 1 बजकर 20 मिनट पर जामनगर एयरपोर्ट से रवाना हो गई।

236 यात्रियों व 8 क्रू मेम्बर को लेकर मोस्को से गोवा जा रही अजूर एयर की इंटरनेशनल फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद विमान को जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस बात की सूचना मिलते ही जामनगर प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी जामनगर एयरपोर्ट पहुंचे।

इसके बाद एसपी प्रेम सुख डेलू के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता, एलसीबी, एसओजी सहित अन्य पुलिस काफिला एयरपोर्ट पहुंंचा उधर फायर ब्रिगेड, 108 एंबुलेंस टीम के साथ-साथ जी.जी.अस्पताल को भी अलर्ट रखा गया था।