Working women hostel: केरल में सर्वाधिक वर्किंग वुमैन होस्टल, इन पांच राज्यों में ऐसी कोई सुविधा नहीं

अहमदाबादPublished: Jan 11, 2023 10:55:43 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

working women hostel, Sakhi niwas, deptt of women and child development

Working women hostel: केरल में सर्वाधिक वर्किंग वुमैन होस्टल, इन पांच राज्यों में ऐसी कोई सुविधा नहीं

Most working women hostel in Kerala, no such facility in 5 states पढ़ाई, नौकरी या नौकरी की ट्रेनिंग के लिए किसी रिसर्च के लिए आम तौर पर अपने घर व परिवार से अकेली युवती व महिलाओं को दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसी कामकाजी महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा को देखते हुए कामकाजी महिला छात्रावास (वर्किंग वुमैन हॉस्टल) शुरु की गई है। इनमें बच्चों के लिए डे केयर की भी सुविधा होती है। देश भर में फिलहाल डे केयर सुविधाओं के साथ इनकी संख्या 494 है। दक्षिण के राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी स्थिति दिखती है हालांकि कई राज्यों में होस्टल ही नहीं हैं। इनका नाम अब सखी निवास कर दिया गया है।

राज्यसभा मेें पिछले दिनों केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से पेश की गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा वर्किंग वुमैन हॉस्टल केरल है जहां इसकी संख्या 129 है। दूसरी संख्या महाराष्ट्र की है जहां पर यह संख्या 77 है। दक्षिण के अन्य राज्यों में देखें तो कर्नाटक में 62, तमिलनाडु में 54, आंध्र प्रदेश में 12 व पुदुचेरी में 3 है। दिल्ली में यह संख्या 17 और गुजरात में 15 है।

हॉस्टल में रहने को लेकर कई नियम व शर्तें भी हैं जिनमें मेट्रो सिटी में काम करने वाली महिलाओं का मासिक वेतन 50 हजार और सेमी अर्बन शहरों में काम करने वाली महिलाओं का वेतन 30 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए।