Crime against ST: मध्य प्रदेश व राजस्थान में आदिवासियों पर अत्याचार-प्रताडऩा के सर्वाधिक मामले

September 07, 2022

MP and Rajasthan has highest no of cases of crime against ST भारत में आदिवासियों पर हो रहे अपराध व प्रताडऩा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में आदिवासी समुदाय की संख्या कुल आबादी के 8 फीसदी से ज्यादा है। आदिवासियों पर अपराध व प्रताडऩा की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही। गत 10 सालों में यह अपराध लगातार बढ़ा है। यदि 3 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2020 में 8272 और वर्ष 2021 में 8802 घटनाएं सामने आईं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में आदिवासियों पर अपराध व प्रताडऩा के मामलों में 6.4 फीसदी की वृद्धि देखी गई। देश में सबसे ज्यादा 2721 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जहां 2121 मामले सामने आए। 676 मामलों के साथ ओडिशा, 628 मामलों के साथ महाराष्ट्र चौथे और 512 मामलों के साथ तेलंगाना पांचवें स्थान पर है।

केरल में अपराध की दर सर्वाधिक जनसंख्या के मुकाबले आदिवासियों पर अत्याचार की दर देखें तो केरल में यह दर सबसे ज्यादा 27.4 फीसदी है। राजस्थान में यह दर 23 फीसदी तथा मध्य प्रदेश में यह दर 17.2 फीसदी है। महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमले या आपराधिक बल 10 फीसदी है। शहरों में जयपुर में सबसे ज्यादा मामले इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में देश में 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले ऐसे 19 शहरों में आदिवासी समुदाय पर अपराध व अत्याचार के सर्वाधिक 155 मामले दर्ज किए गए। गुजरात के सूरत में 19 मामले व अहमदाबाद में 17 मामले दर्ज हुए। बलात्कार के 15 प्रतिशत मामले इन समुदाय पर अत्याचार में साधारण चोट की संख्या सबसे ज्यादा 26.8

फीसदी है। बलात्कार के 15 प्रतिशत मामले और महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमले या आपराधिक बल का 10 फीसदी मामला है। जागरुकता के चलते बढ़ी टकराहट अब आदिवासी जागरुक हुए हैं जो वन क्षेत्रों के दोहन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे हैं। ये अपने इलाके में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैै जो टकराहट का कारण बनती है। -राज वसावा, आदिवासी कार्यकर्ता, भरूच शहर आपराधिक मामले जयपुर 155

हैदराबाद 28

सूरत 19

अहमदाबाद 17

इंदौर 13 .......... शीर्ष दस राज्य जहां आदिवासियों पर अपराध के मामले बढ़े राज्य आपराधिक मामले मध्य प्रदेश 2627

राजस्थान 2121

ओडिशा 676

महाराष्ट्र 628

तेलंगाना 512

छत्तीसगढ़ 506

कर्नाटक 361

आंध्र प्रदेश 361

गुजरात 341

झारखंड 250 पढ़ना जारी रखे

