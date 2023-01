Ahmedabad: मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, नए शहरों के लिए भारत को ज्यादा राज्यों की जरूरत

अहमदाबादPublished: Jan 21, 2023 10:11:51 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Montek Singh Ahluwalia, CEPT university, Ahmedabad, More states needed, newer cities

Montek Singh Ahluwalia says, More states needed to carve out newer cities जाने-माने अर्थशास्त्री व योजना आयोग के रहे पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि भारत में नए और रहने योग्य शहरों के लिए भारत को ज्यादा राज्यों की जरूरत है।