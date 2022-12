अहमदाबाद में मामूली सी बात पर सिर पर फावड़ा मार कर दी हत्या

अहमदाबादPublished: Dec 18, 2022 10:37:30 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Murder by hitting a shovel on the head in Ahmedabad निकोल में सिर पर फावड़ा मारकर श्रमिक की हत्या, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, प्लास्टिक के कारखाने में हुई घटना

अहमदाबाद में मामूली सी बात पर सिर पर फावड़ा मार कर कर दी हत्या