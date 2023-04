Gujarat: मतदाता सूची में दर्ज कराना है नाम, तो इस तारीख तक करें आवेदन

अहमदाबादPublished: Apr 04, 2023 10:14:37 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Names will be able to be registered in the voter list on 5-20 April -नाम, पते में सुधार की भी कर सकेंगे प्रक्रिया, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

Gujarat: मतदाता सूची में दर्ज कराना है नाम, तो इस तारीख तक करें आवेदन