Gujarat: गुजरात कांग्रेस के विधायकों से मिले यशवंत सिन्हा, कहा, देश को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो बचा सके संविधान

अहमदाबाद Updated: July 08, 2022 10:24:02 pm

Yashwant Sinha says, Nation needs President who can protect constitution राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो संविधान बचा सके। शुक्रवार को गुजरात दौरे पर कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगने आए सिन्हा ने सांसदों व विधायकों से अपील की कि ऐसे उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनें जो देश का संविधान की रक्षा कर सके। देश फिलहाल संवैधानिक व आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे समय में देश को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो पार्टी लाइन पर नहीं चलते हुए राष्ट्र हित में कार्य करे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव असाधारण परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है। वाणी की स्वतंत्रता को खत्म करने का एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी जैसे देश ने भी इसे लेकर गहन चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई गई है। इसलिए ऐसे में सांसदों व विधायकों को अपनी संविधान की आत्मा को ध्यान रखते हुए अपने विवेक से वोट करने की अपील करते हैं।

सिन्हा ने कहा कि वे गुजरात में कांग्रेस के सांसदों व विधायकों के साथ-साथ बीटीपी और एनसीपी के समर्थन मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि वे हैरान हैं कि इतने वर्षों से गुजरात में धारा 144 लागू है। यहां कौन सा खतरा है। सामाजिक कारणों के लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। शायद आपातकाल में भी इस तरह की परिस्थिति नहीं थी।

पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि आज समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज को सांप्रदायिक ढंग से बंटने नहीं दें। यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज संवैधानिक मूल्य खतरे में है। प्रजातंत्र की संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है।

सिन्हा के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ पद की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई आने वाले देश का भविष्य तय करेगी। इसका मतलब वे इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच में कोई टकराव हो।

