National Games: राष्ट्रीय खेल इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में गुजरात में होंगे

अहमदाबाद Published: June 29, 2022 11:14:00 pm

National Games will be held in Gujarat in sept-oct this year कई बार विभिन्न कारणों से स्थगित हो चुके राष्ट्रीय खेल इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में गुजरात में आयोजित होंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के महासचिव राजीव मेहता ने यह जानकारी दी।

आईओए की ओर से यह निर्णय गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य सरकार की ओर से मेजबानी के लिए संयुक्त रूप से रूचि दिखाने के बाद लिया गया।

यह खेल अहमदाबाद सहित गुजरात के पांच से छह शहरों में आयोजित होंगे। अंतिम बार राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। इसके बाद अगले वर्ष यह खेल गोवा में आयोजित होने थे लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए इन्कार कर दिया। 2018 और 2019 में विभिन्न कारणों से नहीं होने के चलते नहीं हो सके और इसे वर्ष 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2020 और 2021 में लगातार दो वर्ष तक कोरोना के चलते यह खेल नहीं हो सके। गुजरात में कम हुआ बारिश का जोर, तापमान में वृद्धि



गुजरात में बुधवार को बारिश का जोर कम हुआ है। राज्य की 25 तहसीलों में बारिश दर्ज हुई है इनमें से सबसे अधिक भावनगर जिले की महुवा में सबसे अधिक 43 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरी ओर राज्य के विविध भागों में तापमान में वृद्धि हुई है। अहमदाबाद शहर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक महुवा (43) के अलावा भावनगर जिले की ही गरियाधार तहसील में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। जबकि अन्य 23 तहसीलों में एक मिलीमीटर से लेकर 22 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। पिछले दिनों की तुलना में बारिश का जोर कम हुआ है। अगले चार दिनों में राज्य के सौराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। पढ़ना जारी रखे

