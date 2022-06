Ahmedabad: बुआ की हत्या के लिए भतीजे ने दी थी 5 लाख की सुपारी

nephew and 2 other arrested for firing case -जुहापुरा में महिला पर फायरिंग करने के मामले में तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद Published: June 10, 2022 10:18:31 pm

Ahmedabad. शहर के जुहापुरा इलाके में ऑटो रिक्शा से जा रही एक प्रोढ़ महिला पर की गई तीन राउंड फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को पकड़ा है। इनमें पीडि़ता का भतीजा भी शामिल है। जांच में सामने आया कि खुद भतीजे ने ही बुआ की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पिस्तोल, कारतूस भी आरोपियों को मुहैया कराए थे।

क्राइम ब्रांच के एसीपी डी पी चुड़ास्मा ने संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में विरमगाम निवासी शोहिलखान मलेक (26), शोहिल दीवान (22) और अस्फाक मुलतानी (28) शामिल हैं। 30 मई को जुहापुरा इलाके में मुनीराबानू नाम की महिला पर फायरिंग हुई थी। मुनीराबानू इस हमले में बच गईं थीं।

क्राइम ब्रांच की ओर से गिरफ्तार आरोपी शोहिल मलेक ने बताया कि उसकी बहन की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसे शंका थी कि उसकी बहन की हत्या हुई है और उसकी हत्या में उसकी बुआ का हाथ है। लेकिन उस समय जल्द ही उसकी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके पास कोई सबूत नहीं थे। इस मामले को लेकर उसकी बुआ के साथ विवाद भी चल रहा था। इसी के चलते उसने पांच लाख रुपए में बुआ मुनीराबानू की हत्या करने के लिए अस्फाक मुलतानी और शोहिल दीवान को सुपारी दी थी। पिस्तोल और कारतूस भी दिए इसके अलावा उसके लोकेशन की भी जानकारी दी थी। अस्फाक ने ऑटो में बैठी मुनीराबानू पर पिस्तोल से तीन राउंड फायरिंग की थी, लेकिन वह उसमें बच गई थी। चुड़ास्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर तीनों ही आरपियों को सरखेज रेलवे स्टेशन तीन रास्ते के पास से पकड़ा है। इन्हें आगे की जांच के लिए वेजलपुर पुलिस को सौंपा गया है। मामला वेजलपुर थाने में ही दर्ज है।

Ahmedabad: बुआ की हत्या के लिए भतीजे ने दी थी 5 लाख की सुपारी

