माइका में छात्रों से ज्यादा छात्राओं को मिला प्रवेश

New batch of MICA have 51% female students -पीजीपी, सीसीसी, एफपीएम कोर्स में 51 फीसदी छात्राएं, सबसे ज्यादा दिल्ली-महाराष्ट्र से 40-40, गुजरात से 23 विद्यार्थी

अहमदाबाद Published: July 29, 2022 10:01:45 pm

Ahmedabad. माइका अहमदाबाद में इस वर्ष 2022-23 में छात्रों से ज्यादा छात्राओं को प्रवेश मिला है। संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी)-पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट-कम्युनिकेशन (पीजीडीएम-सी), क्राफ्टिंग क्रिएटिव कम्युनिकेशन (सीसीसी) प्रोग्राम, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (एफपीएम) कोर्स में इस वर्ष प्रवेश पाने वाले 244 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 124 है, जबकि छात्रों की संख्या 120 है। यानि छात्राओं की संख्या 51 प्रतिशत है। MICA की ओर से बताया गया कि इस वर्ष सबसे ज्यादा 40-40 विद्यार्थी महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य से संस्थान के विविध कोर्स में पढऩे पहुंचे हैं। जबकि गुजरात से 23 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। हरियाणा के 11, मध्यप्रदेश के नौ और झारखंड से 8 विद्यार्थी हैं। इनमें पीजीपी (पीजीडीएम, पीजीडीएम-सी) की बात करें तो 206 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। इसमें से 106 छात्राएं हैं, जबकि 100 छात्र हैं। 80 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थियों की आयु 21-25 साल है। 54 फीसदी विद्यार्थी इससे पहले काम कर चुके हैं। पीजीपी में प्रवेश पाने वालों में 31 फीसदी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि, 27 फीसदी कॉमर्स और 14 फीसदी आट्र्स जबकि 9 फीसदी साइंस पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं। सीसीसी कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में 60 फीसदी छात्राएं हैं। एफपीएम कोर्स में प्रवेश पाने वालों में 80 फीसदी छात्राएं हैं।

सर्वाधिक छात्राओं वाला प्रबंध संस्थान

MICA के अध्यक्ष एवं निदेशक डॉ. शैलेन्द्र राज मेहता ने कहा कि इस साल के नए बैच में छात्रों से ज्यादा छात्राओं की संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि माइका देश में सर्वाधिक छात्राओं (जेंडर डायवर्सिटी) वाला प्रबंध संस्थान है। ज्यादातर बैच में छात्राओं की संख्या आधी के करीब तो रहती ही है। उन्होंने कहा कि यह उनके बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए माइका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम है। जिसमें विद्यार्थियों के विश्लेषण और रचनात्मक कौशल को परखा जाता है। उसमें बिना किसी प्राथमिकता के छात्राएं बेहतर प्रदर्शन करती हैं। बीते छह सालों में ऐसी रही छात्राओं की स्थिति

साल - छात्राओं का प्रतिशत (संख्या)- कुल विद्यार्थी

2022-24- 51 (124) - 244

2021-23 - 49.75 (91) - 183

2020-22- 55.55 (120)- 216

2019-21- 47.68 (103) - 216

2018-20- 47.77 (86)- 180

2017-19 - 47.22(85) - 180 पढ़ना जारी रखे

