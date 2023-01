नए साल २०२३ से लागू होगा सीए का नया कोर्स, आईसीएआई उपाध्यक्ष ने बताईं ये अहम बातें

अहमदाबादPublished: Jan 01, 2023 10:05:53 pm Submitted by: nagendra singh rathore

New CA Course will implement from 2023

आईसीएआई के उपाध्यक्ष अनिकेत तलाटी का साक्षात्कार

-जल्द कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, आर्टिकलशिप का समय, पेपर घटेंगे

नए साल 2023 से लागू होगा सीए का नया कोर्स, आईसीएआई उपाध्यक्ष ने बताई ये अहम बातें

Ahmedabad. नया साल 2023 चार्टर्ड एकाउंटेंट शिक्षा के क्षेत्र में भी नए बदलाव लेकर आने वाला है। जहां सीए का कोर्स बदलने वाला है, वहीं आर्टिकलशिप का समय भी घटने वाला है। तकनीक और स्टार्टअप को भी ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाली है। नए साल पर सीए में क्या कुछ नया होने वाला है, उसको लेकर राजस्थान पत्रिका के संवाददाता नगेन्द्र सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के उपाध्यक्ष अनिकेत तलाटी से बातचीत की। तलाटी नए साल 2023 में आईसीएआई के नए अध्यक्ष भी बनने वाले हैं।