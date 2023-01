देश में जल्द लागू होगी नई फास्टैग नीति, चुंगी नाकों से मिलेगी मुक्ति

अहमदाबादPublished: Jan 19, 2023 10:17:01 pm Submitted by: nagendra singh rathore

New fastag policy will be implemented soon in the country: Gadkari

-केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री गडकरी बोले 3-4 माह में लाएंगे नीति

देश में जल्द लागू होगी नई फास्टैग नीति, चुंगी नाकों से मिलेगी मुक्ति,देश में जल्द लागू होगी नई फास्टैग नीति, चुंगी नाकों से मिलेगी मुक्ति,देश में जल्द लागू होगी नई फास्टैग नीति, चुंगी नाकों से मिलेगी मुक्ति