अहमदाबाद Published: June 07, 2022 10:59:46 pm

New sainik schools will be come up at Palanpur and Mehsana in Gujarat गुजरात के पालनपुर और मेहसाणा में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए यह बात कही।

उन्होंने बताया कि राज्य के युवक सेना में जुडक़र अपने करियर से देश की सेवा के उद्देश्य से इन दोनों जगहों पर नए सैनिक स्कूल आरंभ किए जाएंगे। पालनपुर में बनास डेयरी और मेहसाणा में दूधसागर डेयरी में यह स्कूल खुलेंगे। इन सैनिक स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ उत्तर गुजरात के साथ-साथ राज्य भर के युवा ले सकेंगे। फिलहाल राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल जामनगर के बालाचडी में है।

दस नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे प्रवक्ता मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में लिंबायत, वराछा, (सूरत) जसदण (राजकोट), बगसरा (अमरेली) और पालीताणा (भावनगर) में गैर आदिवासी इलाके में नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें लिंबायत में नई आट्र्स, कॉमर्स और विज्ञान कॉलेज, वराछा और जसदण में विज्ञान कॉलेज तथा पालीताणा में आट्र्स और कॉमर्स कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल महिसागर जिले के संतरामपुर में विज्ञान कॉलेज शुरू किया जाएगा। वाघाणी के मुताबिक काछल, डेडियापाडा, खेरगाम में विज्ञान कॉलेज और उमरपाडा में कॉमर्स व विज्ञान कॉलेज आरंभ होंगे। स्कूल प्रवेशोत्सव 23 जून से राज्य में स्कूल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 23 जून से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसदगण, विधायकगण, आईएएस और आईपीएस सहित उच्च अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान बच्चों के नामांकन की स्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति, गुणोत्सव 2.0 के परिणाम, ईकाई कसौटी और सत्रांत कसौटी, कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्य तथा स्कूलों में ड्रॉप आउट रेशियो की समीक्षा की जाएगी। पढ़ना जारी रखे

