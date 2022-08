सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और सुरक्षा में कोर्स शुरू करेगा एनएफएसयू: डॉ.व्यास

अहमदाबाद Published: August 16, 2022 10:56:46 pm

Ahmedabad. नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के कुलपति डॉ. जे. एम. व्यास ने कहा कि एनएफएसयू लगातार बदलती बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने अकादमिक पाठ्यक्रमों को अपग्रेड करता रहता है। इसी के तहत एनएफएसयू जल्द ही सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और सुरक्षा विषय पर एक पाठ्यक्रम शुरू करेगा। पहले चरण में इसमें पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा, जिसे जनवरी-2023 से शुरू करने की योजना है।

यह घोषणा उन्होंने मंगलवार को विवि के वर्ष 2022-24 बैच के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान गांधीनगर में की। इस प्रोग्राम में दिल्ली, गोवा और त्रिपुरा के विद्यार्थी भी वर्चुअली जुड़े।

डॉ. व्यास ने कहा कि एनएफएसयू हर साल आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 160 देशों के अधिकारियों सहित छह हजार से अधिक सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित कई प्रसिद्ध कंपनियों को परामर्श सेवा भी प्रदान कर रहा है। डॉ. जे. एम.व्यास ने कहा कि एनएफएसयू नियमित रूप से हर साल विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। इस वर्ष भी एनएफएसयू विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जैसे कि सितंबर-2022 में ‘फोरेंसिक अकाउंटिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। नवंबर-2022 इंटरपोल के साथ डिजिटल फोरेंसिक पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, फरवरी-2023 में आईएनटीईआरपीए सम्मेलन आदि का शामिल है।

National Forensic Sciences University (NFSU) के गांधीनगर कैंपस की निदेशक डॉ. पूर्वी पोखरियाल ने स्वागत भाषण दिया। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डीन डॉ. दिग्विजयसिंह राठौड़ ने आभार ज्ञापित किया। प्रोग्राम के दौरान, विभिन्न स्कूल के डीन, एसोसिएट डीन, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

