PM Modi: पीएम को मारने और मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

अहमदाबादPublished: Oct 07, 2023 06:38:38 pm Submitted by: Khushi Sharma

PM Modi: एनआईए (NIA) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने और अहमदाबाद में बने मोदी क्रिकेट स्टेडियम को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है।

NIA received threat mail to kill PM Modi and blow up Modi Stadium Ahmedabad

