Gujarat: विशेष भत्ते का लाभ लेने के लिए अब पुलिस कर्मचारियों को नहीं देना पड़ेगा शपथ-पत्र

No affidavit to take advantage of special allowance of Gujarat police गुजरात में पुलिस कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर विरोध का असर, गृह विभाग ने 29 अगस्त को जारी किए परिपत्र में किया सुधार, शर्त हटाई, 14 अगस्त को सरकार ने की थी भत्ता बढ़ाने की घोषणा

अहमदाबाद Updated: September 12, 2022 09:53:40 pm

Ahmedabad. गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में गुजरात के पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए विरोध का असर हुआ है। गुजरात सरकार ने ग्रेड पे की मांग को देखते हुए गत 14 अगस्त को घोषित किए सार्वजनिक सुरक्षा प्रोत्साहन (विशेष भत्ते) का लाभ देने के लिए अनिवार्य की गई शपथ-पत्र पेश करने की शर्त को हटा दिया है। गुजरात के गृह विभाग की ओर से सोमवार को इससे जुड़ा नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 29 अगस्त को जारी परिपत्र में किए गए प्रावधानों में से शर्त नंबर दो रद्द किया जाता है।

इस परिपत्र में गुजरात पुलिस में सेवारत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एलआरडी के जवानों को विशेष भत्ता देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत फिक्स वेतन पर कार्यरत एलआरडी जवान और एएसआई को 3500 रुपए, कांस्टेबल को 4000 रुपए और हेड कांस्टेबल को 4500 रुपए प्रति माह का विशेष भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। एएसआई को 5000 रुपए का विशेष भत्ता प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसमें शर्त थी कि यह विशेष भत्ता पाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करना होगा। इसका पुलिस कर्मचारियों ने विरोध किया था।

पुलिस कर्मचारियों के विरोध के चलते बात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल तक पहुंची थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने पुलिस कर्मचारियों को ग्रेड पे का लाभ देने का चुनावी वादा कर दिया था। चुनाव नजदीक होने के चलते भाजपा भी पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं कर पाई। लिहाजा इस मांग और विरोध को गंभीरता से लेते हुए शपथ पत्र पेश करने की अनिवार्यता की शर्त हटा दी है।



शपथ-पत्र पर जताई थी नाराजगी



शपथ-पत्र मांगे जाने और उसमें किए गए प्रावधानों से पुलिस कर्मचारियों में रोष था। पुलिसकर्मियों कहना था कि शपथ पत्र में उन्हें पूर्व में दिए जाने वाले सभी भत्तों को बंद करने और भविष्य में उनकी ओर से कोई मांग नहीं की जाएगी इसका लिखित में आश्वासन लिया जा रहा था। यह गलत है। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से शपथ-पत्र लेने के लिए सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी तथा एसआरपीएफ कमांडैंटों को निर्देश भी जारी किए गए थे। शपथ पत्र नहीं देने वाले कर्मचारियों को छुट्टी नहींं देने तक के निर्देश भी जारी किए गए, जिसको लेकर पुलिस कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर विरोध किया था।

