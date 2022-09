Ahmedabad: काले कपड़े पहनकर पहुंचने वालों को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में नहीं मिला प्रवेश

No entry for black dress people in Narendra Modi stadium राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह में तालमेल का अभाव, कईयों ने पास की दुकान व मॉल से जाकर खरीदी दूसरे रंग की टीशर्ट व कपड़े

अहमदाबाद Updated: September 29, 2022 11:31:37 pm

Ahmedabad. 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह का गवाह बनने अलग-अलग जिलों से पहुंचने वाले ऐसे युवाओं को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला जो काले रंग के कपड़े पहनकर यहां पहुंचे थे। आयोजन से जुड़े लोगों और स्कूल-कॉलेज प्राध्यापक व अध्यापकों के बीच योग्य तालमेल के अभाव में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मोडासा के एक कॉलेज से आए छात्र राजीव विहोल ने बताया कि उन्हें व उनके चार साथी छात्रों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वे काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे। उन्हें लाने वाले प्राध्यापक का कहना था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी कि काले रंग के कपड़े पहनने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजीव ने बताया कि उन्होंने व उनके साथियों ने पास के एक मॉल से अलग रंग की टीशर्ट खरीदी तब उन्हें प्रवेश मिला। ऐसी समस्या का सामना कई छात्र और छात्राओं को भी करना पड़ा। बैग साथ लेकर पहुंचने वालों को भी प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे कई छात्रों को दो किलोमीटर दूर खड़ी उनकी बस में जाकर बैग रखकर आना पड़ा।

Ahmedabad: काले कपड़े पहनकर पहुंचने वालों को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में नहीं मिला प्रवेश

शरीर पर तिरंगा पेंट कराकर पहुंचे ‘अरुण’ बने आकर्षण

अहमदाबाद के कुबेरनगर में रहने वाले अरुण हरियाणी अपने शरीर पर तिरंगा पेंट करवाकर 36वें नेशनल गेस्म लिखाकर, हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर स्टेडियम के पास पहुंचे थे। वे यहां लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने। लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। फोटो खिंचवा रहे थे। अरुण ने बताया कि वे खेलों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए हमेशा इस प्रकार से स्टेडियम व अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। एक से डेढ़ किलोमीटर चलना पड़ा पैदल

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। ट्रैफिक ना हो उसे देखते हुए स्टेडियम से काफी दूर तक पार्किंग प्लॉट बनाए गए थे। बाहर से आने वाली बसों के लिए उनके रूट के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की गई थी ताकि बाद में ट्रैफिक ना हो। इसके चलते छात्रों व लोगों को करीब एक से डेढ़ किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। एक से डेढ़ किलोमीटर चलना पड़ा पैदलनरेन्द्र मोदी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। ट्रैफिक ना हो उसे देखते हुए स्टेडियम से काफी दूर तक पार्किंग प्लॉट बनाए गए थे। बाहर से आने वाली बसों के लिए उनके रूट के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की गई थी ताकि बाद में ट्रैफिक ना हो। इसके चलते छात्रों व लोगों को करीब एक से डेढ़ किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

शहर पुलिस कंट्रोल रूम के डीसीपी डॉ. हर्षद पटेल ने बताया कि नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 5 डीआईजी, 6 डीसीपी, 16 एसीपी, 61 पीआई, 91 पीएसआई, 1600 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात किए गए। एसआरपीएफ की चार कंपनी और चेतक कमांडों की टीमें भी लगाई गई थीं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें