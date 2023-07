भाजपा की नई टीम में गुजरात के किसी नेता को नहीं मिली जगह

अहमदाबादPublished: Jul 29, 2023 10:27:15 pm Submitted by: nagendra singh rathore

No leader from Gujarat in BJP National team -पहले की टीम में सांसद भारतीबेन शियाल थीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नई टीम में उनकी भी छुट्टी

भाजपा की नई टीम में गुजरात के किसी नेता को नहीं मिली जगह