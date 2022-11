Gujarat: चिदंबरम ने कहा, मोरबी ब्रिज हादसे के लिए न तो किसी ने माफी मांगी, न ही इस्तीफा दिया

No one has apologized or resigned for Morbi Bridge accident: P Chidambaram देश के पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी के चुनाव प्रचार के सिलसिले में मंगलवार को अहमदाबाद आए चिदंबरम ने कहा मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर न तो किसी ने माफी मांगी और न ही किसी ने इस्तीफा दिया। यह सिर्फ भाजपा का अभिमान बताता है। वर्तमान सरकार को पता है कि वे आसानी से आने वाला चुनाव जीत जाएंगे और इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। मोरबी हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। इस हादसे को लेकर किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की है। यदि ऐसी घटना विदेश में घटी होती तो तुरंत इस्तीफा हो जाता।

चिदंबरम ने कहा कि वे गुजरात की जनता से अपील करते हैं कि इस सरकार को बदलें और कांग्रेस को एक मौका दें। सभी संसदीय लोकतंत्र में लोग सरकार को समय-समय पर बदलते रहते हैं। हर कुछ वर्ष या कार्यकाल के बाद सरकार को बदल देना चाहिए।

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का पूरी तरह दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए यह दावा किया कि गिरफ्तार किए जाने वाले 95 फीसदी नेताओं विपक्षी दलों के हैं।

समान आचार संहिता लागू करने को लेकर समिति बनाने के मुद्दे पर चिदंबरम ने कहा कि इसे राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती, यह काम संसद का है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि गुजरात की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है इसलिए छह वर्षों में यहां तीन मुख्यमंत्री बदल दिए गए।

उन्होंने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गुजरात एक बैलगाड़ी है जो मिट्टी के रास्ते पर चल रही है और लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को पीछे छोड़ रही है।

आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण की स्थिति है उसे देखकर लोगों को आप को वोट नहीं देने के लिए कहा।

देश में मंदी नहीं आएगी, लेकिन विकास होगा धीमा चिदंबरम ने अहमदाबाद में सीए, वकील, उद्योगपतियों व विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान दिए। इस मौके पर हुए संवाद में उन्होंने कहा कि देश में भले ही मंदी नहीं आएगी, लेकिन विकास धीमा रहेगा। बाहरी निवेश में उन्होंने कमी आने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गुजरात वाइब्रेंट में बढ़ चढकऱ निवेश बताया जाता रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। पढ़ना जारी रखे