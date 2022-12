Y K Alagh: जाने-माने अर्थशास्त्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री वाई के अलघ नहीं रहे

अहमदाबादPublished: Dec 06, 2022 11:21:30 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Noted economist, former union minister, Y K Alagh, passes away, Ahmedabad

Y K Alagh: जाने-माने अर्थशास्त्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री वाई के अलघ नहीं रहे

Noted economist and former union minister Y K Alagh passes away जाने-माने अर्थशास्त्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री वाई के अलघ नहीं रहे। उनका 83 वर्ष की आयु में अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीने से अस्वस्थ थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति और खराब हो गई थी।

उनके पुत्र मनीष अलघ ने बताया कि उनके पिता का मंगलवार को अहमदाबाद स्थित आवास पर निधन हो गया।

वर्ष 1939 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के चकवाल में जन्मे अलघ ने जयपुर के महाराजा कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अमरीका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टेरट की उपाधि प्राप्त की। आईआईएम-कोलकाता सहित देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। वे वर्ष 1996 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1996-98 के दौरान यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में ऊर्जा, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री रहे थे। वे योजना आयोग के सदस्य भी थे।

अलघ आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंध संस्थान-आणंद (इरमा) के चेयरमैन, वे 1992 से 1996 के दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) तथा सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कुलपति पद पर भी रह चुके थे।