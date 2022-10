दो वर्ग वाली अनुदानित स्कूलों में एक प्राचार्य, तीन शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी

Now 3 teacher and 1 principal will be appointed in Granted secondary school in Gujarat

-गुजरात सरकार का अहम निर्णय, गुजरात राज्य स्कूल संचालक महामंडल ने किया स्वागत

अहमदाबाद Published: October 10, 2022 10:36:43 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक और अहम निर्णय की घोषणा की है। गुजरात के शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अनुदानित स्कूलों की ओर से की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए दो वर्ग वाली अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में एक प्राचार्य के अलावा तीन शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके तहत कक्षा नौ और कक्षा 10 वाली ग्रांटेड स्कूलों में नौवीं और 10वीं के कुल दो वर्ग हैं ऐसी अनुदानित स्कूलों में अब प्राचार्य के अलावा तीन शिक्षक की नियुक्ति होगी। अभी तक दो शिक्षकों की ही नियुक्ति होती थी।

सरकार की ओर से इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के तहत ग्रामीण इलाके में नौवीं और दसवीं कक्षा दोनों में मिलाकर 50 और शहरी क्षेत्रों में दोनों वर्ग में मिलाकर 75 विद्यार्थी होने जरूरी है। इतने विद्यार्थी वाली स्कूलों में तीन शिक्षक और एक प्राचार्य की नियुक्ति होगी।

गुजरात राज्य स्कूल संचालक महामंडल के अध्यक्ष भास्कर पटेल ने राज्य सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अभी तक दो वर्ग वाली अनुदानित स्कूलों में दो शिक्षक और एक प्राचार्य होते थे। प्राचार्य ज्यादातर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहते थे, जिससे शिक्षकों के हिस्से में 37-38 क्लास का वर्कलोड होता था। कई बार प्राचार्य या शिक्षक के छुट्टी पर होने पर पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। पढ़ना जारी रखे

