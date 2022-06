CA: सीए की नई शिक्षा प्रणाली में परीक्षा पेपर होंगे कम, नया पाठ्यक्रम नवम्बर 2023 से हो सकता है लागू

CA, education system, less papers

अहमदाबाद Published: June 16, 2022 11:25:26 pm

Now, CA education system have less papers इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के उपाध्यक्ष अनिकेत तलाटी ने कहा कि सीए की नई शिक्षा प्रणाली में परीक्षा पेपर कम होंगे।

उन्होंने गुरुवार को शहर के शाहीबाग क्षेत्र स्थित सरदार पटेल स्मारक भवन में आयोजित सेमिनार में यह बात कही।

चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए सीए तलाटी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आधार पर सीए फाउंडेशन के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को चार पेपर की परीक्षा देनी होगी। इन्टरमीडिएट में विद्यार्थियों को छह पेपरों की परीक्षा देनी होगी।इससे पहले आठ पेपरों की परीक्षा होती थी। फाइनल के विद्यार्थियों को भी आठ पेपरों की जगह अब छह पेपर की परीक्षा देनी होगी। अब तक सीए के विद्यार्थियों को तीन वर्ष की आर्टिकलशिप करनी होती थी लेकिन अब यह दो वर्ष की होगी।

सेन्ट्रल काउंसिल मेंबर तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सीए दयानिवास शर्मा ने कहा कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण को लेकर कॉर्पोरेट संबंधित मंत्रालय से गत एक जून को सैद्धान्तिक मंजूरी मिल गई थी। उन्होंने संभावना जताई है कि नया पाठ्यक्रम नवम्बर 2023 से लागू हो सकता है। इस मौके पर आईसीएआई के सेन्ट्रल काउंसिल मेम्बर सीए पुरषोत्तम खंडेलवाल, आईसीएआई के अहमदाबाद के चेयरपर्सन सीए बिशन शाह , अभिभावक और कार्पोरेट जगत के अनेक लोग मौजूद रहे।

CA: सीए की नई शिक्षा प्रणाली में परीक्षा पेपर होंगे कम, नया पाठ्यक्रम नवम्बर 2023 से हो सकता है लागू

13 विद्युत स्टेशनों का लोकार्पण, 2 सब स्टेशनों का शिलान्यास



मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेन्द्रनगर जिले के पाटड़ी से राज्य की जनता को विद्युत ऊर्जा के 15 प्रकल्प समर्पित किए। इनमें 66 किलोवाट (केवी) के 12 सब स्टेशन और 220 केवी के एक सब स्टेशन सहित कुल 13 विद्युत स्टेशनों का लोकार्पण तथा 66 केवी के 2 सब स्टेशनों का शिलान्यास किया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें