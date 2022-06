Gujarat board: अब हर माध्यम के स्कूल में पहली से तीसरी कक्षा में पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी

अहमदाबाद Published: June 06, 2022 10:22:13 pm

अहमदाबाद. Gujarat में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 का 13 जून से आगाज होने वाला है। इससे पहले गुजरात सरकार ने एक अहम घोषणा की है। राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया कि अब से राज्य के हर माध्यम के स्कूल में पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक में बच्चों को English विषय पढ़ाया जाएगा। पत्रिका ने इस संबंध में यह खबर सबसे पहले गत 21 फरवरी को प्रकाशित की थी। अंग्रेजी विषय पढ़ाना हिन्दी, गुजराती, मराठी, ओडिया सहित सभी माध्यमों के स्कूल के लिए लागू होगा। इन स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को मौखिक रूप से अंग्रेजी विषय की शिक्षा दी जाएगी। जबकि तीसरी कक्षा में बच्चों को पुस्तकों के जरिए अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाएगा। पुस्तकें अंग्रेजी के शब्दों और चित्रों वाली होंगी, जिनके जरिए बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाएगी।

इस निर्णय का अमलीकरण को लेकर फिलहाल शिक्षा मंत्री की ओर से कोई स्पष्टता नहीं की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो इसी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से यह निर्णय लागू कर दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के प्रति अभिभावकों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है।

राज्यभर में 294 स्कूलों का परिणाम रहा 100 फीसदी

अहमदाबाद. जीएसईबी के 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 294 स्कूलों का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। जो 2020 की तुलना में तीन अधिक है। शत प्रतिशत परिणाम लाने के मामले में इस वर्ष राजकोट जिला अव्वल रहा। राजकोट जिले की 30 स्कूलों का परिणाम शतप्रतिशत रहा। जबकि 2020 में सूरत जिला 38 स्कूलों के साथ पहले स्थान पर था। इस बार सूरत के 14 स्कूलों का परिणाम ही 100 प्रतिशत रहा जिसमें 2020 की तुलना में 24 स्कूलों की गिरावट आई। जबकि राजकोट में सात स्कूलों का इजाफा हुआ है। इस वर्ष 20 स्कूलों के साथ बनासकांठा जिला 100 प्रतिशत परिणाम वाले स्कूलों के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। अहमदाबाद शहर की पांच, अहमदाबाद ग्राम्य की आठ स्कूलों का परिणाम शतप्रतिशत रहा। दीव, दमण और दादरा नगर हवेली में एक भी स्कूल का परिणाम 100 प्रतिशत नहीं आया।

राज्य में 121 स्कूलें ऐसी रहीं जिनका परिणाम शून्य रहा। इसमें सर्वाधिक 10 स्कूल दाहोद जिले की हैं। हालांकि 2020 में ऐसे स्कूलों की संख्या 174 थी। अहमदाबाद शहर और ग्राम्य में 5-5 स्कूलों का परिणाम शून्य रहा। 1007 स्कूलों का परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा। इनमें सर्वाधिक 69 स्कूल राजकोट जिले की हैं। 66 स्कूल अहमदाबाद शहर और 55 स्कूल अहमदाबाद ग्राम्य के हैं। पढ़ना जारी रखे

