Gujarat: गुजरात में अब श्रमिकों के लिए बनेंगे होस्टल

Gujarat, hostel, labourers, Sanand, MoU

अहमदाबाद Updated: June 17, 2022 11:55:33 pm

Now, Gujarat have hostel for labourers, First will be in Sanand हॉस्टल का नाम सुनते ही जेहन में स्कूली व कॉलेज के विद्यार्थियों का ध्यान आता है। हालांकि गुजरात में अब श्रमिकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है।

गुजरात में इस प्रकार के प्रथम श्रम निकेतन शुरू करने के लिए शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में साणंद जीआईडीसी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, वेलफेयर कमिश्नर, श्रमयोगी कल्याण बोर्ड के बीच एमओयू किया गया।

राज्य सरकार के श्रम कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग की ओर से संचालित श्रमयोगी कल्याण बोर्ड की ओर से श्रम निकेतन योजना क्रियान्वित की गई है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 15 हज़ार से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे, उन औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमयोगियों के रहने के लिए श्रम निकेतन बनाए जाएंगे। इस उद्देश्य से राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर श्रम निकेतन का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

Gujarat: गुजरात में अब श्रमिकों के लिए बनेंगे होस्टल

अन्य राज्यों के श्रमिकों को मिलेगी सुविधा गुजरात में बड़े पैमाने पर संचालित उद्योगों में रोजग़ार के लिए आने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों को इस प्रकार के श्रम निकेतन हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। श्रमिकों के जीवन स्तर को देखते हुए ऐसे हॉस्टल से उनके रहने की समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण लाया जा सकेगा। यह श्रम निकेतन-हॉस्टल ग्राउण्ड फ़्लोर के अलावा 7 मंजिला होगा और 4,138 वर्ग मीटर में तैयार किया जाएगा। श्रमयोगी कल्याण केन्द्र, बहुउद्देशीय हॉल, डाइनिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह होस्टल लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पीपीपी आधार पर 28 महीनों में बन कर तैयार होगा। एक हजार से ज्यादा श्रमिक रहेंगे साणंद जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सहयोग से बनने होने वाले इस हॉस्टल

में लगभग 1 हज़ार से अधिक श्रमिक रहेंगे। इतना ही नहीं, इस हॉस्टल एक, दो तथा 4, 8, 12 और 24 व्यक्तियों के रह सकने योग्य कमरों का निर्माण किया जाएगा। इस एमओयू पर साणंद जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित शाह तथ राज्य सरकार की ओर से वेलफ़ेयर कमिशनर (कल्याण आयुक्त) दिगंत ब्रह्मभट्ट ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी, प्रधान श्रम कौशल विकास एवं रोजग़ार सचिव डॉ.अंजू शर्मा, श्रम आयुक्त अनुपम आनंद उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें