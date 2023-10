Ahmedabad: भारत-पाक मैच को छावनी में तब्दील होगा नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, एनएसजी की होगी तैनाती

अहमदाबादPublished: Oct 09, 2023 10:33:08 pm Submitted by: nagendra singh rathore

NSG will deploy at Narendra modi stadium for india-pak match -न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल व रेडियोलॉजिकल हमले से भी बचाव को होंगी टीमें, 7 हजार सुरक्षाकर्मियों का पहरा, 4 हजार होमगार्ड जवान, एसआरपीएफ की 13 कंपनी, एनएसजी की कंपनियां होंगी तैनात, एनडीआरएफ,एसडीआरएफ, आरएएफ की भी संभालेंगी कमान, विश्व कप टूर्नामेंट में 14 को होना है मैच

