Gujarat: एनटीपीसी के परीक्षार्थियों की सुविधा के परीक्षा स्पेशल ट्रेन

NTPC, exam special train, run, railway, Gujarat

अहमदाबाद Updated: June 11, 2022 09:55:21 pm

NTPC exam special train to be run by railway in Gujarat पश्चिम रेलवे की ओर से NTPC Non Technical popular category के द्वितीय स्तर के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से इंदौर, भावनगर से बान्द्रा टर्मिनस एवं सूरत के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा स्पेशल ट्रेनें स्पेशल किराए के साथ चलेंगी। जनरल कोच के लिए अनारक्षित टिकट भी जारी किए जाएंगे, जिनका किराया मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच के बराबर होगा। अहमदाबाद के मण्डल रेल प्रवक्ता जीतेन्द्र कुमार जयंत के अनुसार इनमें ट्रेन संख्या 09422/09421 अहमदाबाद-इंदौर-अहमदाबाद परीक्षा स्पेशल ट्रेन, ट्रेन संख्या 09202/09201 भावनगर-बान्द्रा-भावनगर परीक्षा स्पेशल ट्रेन और ट्रेन संख्या 09204/09203 भावनगर-सूरत-भावनगर परीक्षा स्पेशल ट्रेन शामिल हैं।

ट्रेन संख्या 09422 अहमदाबाद-इंदौर परीक्षा स्पेशल ट्रेन 14 जून (मंगलवार) को अहमदाबाद से सुबह 8:40 बजे रवाना होकर शाम साढ़े छह बजे इंदौर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 09421 इंदौर-अहमदाबाद परीक्षा स्पेशल दिनांक 17 जून (शुक्रवार) को इंदौर से रात्रि साढ़े 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:45 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन आणंद, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, सेकंड सीटींग एवं जनरल श्रेणी के कोच होंगे।

भावनगर मंडल से दो ट्रेने चलाई जाएंगी। इनमें ट्रेन संख्या 09202 भावनगर-बान्द्रा टर्मिनस परीक्षा स्पेशल 15 जून (बुधवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन से सुबह 7.30 बजे चलेगी एवं बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन पर रात 9 बजकर 50 मिनट पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09201 बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस परीक्षा स्पेशल 16 जून (गुरूवार) को बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन से शाम 7 बजकर 25 मिनट पर चलेगी एवं भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर अगले दिन सुबह 9.25 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन सिहोर, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी।

ट्रेन संख्या 09204 भावनगर टर्मिनस-सूरत परीक्षा स्पेशल 14 जून (मंगलवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन से सुबह 7.30 बजे चलेगी एवं सूरत स्टेशन पर शाम साढ़े 5 बजे पहुंचेगी तथा वापसी में ट्रेन 09203 सूरत-भावनगर टर्मिनस परीक्षा स्पेशल 17 जून (शुक्रवार) को सूरत स्टेशन से शाम पौने आठ बजे चलेगी एवं भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर अगले दिन सुबह 5.40 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन सिहोर, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, अहमदाबाद एवं वडोदरा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी।

उधर एनटीपीसी की परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजकोट मंडल से होकर जानेवाली कुछ ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। राजकोट डिवीजन के सीनियर डीसीएम अभिनव जेफ के अनुसार इन ट्रेनों में ट्रेन नं 22923 बांद्रा-जामनगर हमसफर एक्सप्रेस में 13 जून, ट्रेन नं 22924 जामनगर-बांद्रा हमसफर एक्स्प्रेस में 14 जून को दो अतिरिक्त सेकंड स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे।

ट्रेन नं 19015 मुंबई सेंट्रल-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्स्प्रेस में 14 जून को दो और 17 जून को चार अतिरिक्त सेकंड स्लीपर कोच, ट्रेन नं 19016 पोरबंदर-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र एक्सप्रेस में 14 व 15 जून को चार और 17 जून को दो अतिरिक्त सेकंड स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन नं 22957 अहमदाबाद-वेरावल एक्सप्रेस में 14 जून को दो और 17 जून 2022 को चार अतिरिक्त सेकंड स्लीपर कोच,

वहीं ट्रेन नं 22958 वेरावल-अहमदाबाद एक्स्प्रेस में 14 जून को दो और 15 जून चार अतिरिक्त सेकंड स्लीपर कोच लगाए जाएंगे।

-----------------

Gujarat: एनटीपीसी के परीक्षार्थियों की सुविधा के परीक्षा स्पेशल ट्रेन

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें