ड्रोन भर रहे ऊंची उड़ान, 1 साल में 10 गुना हुई संख्या

अहमदाबादPublished: Dec 25, 2022 10:38:59 pm Submitted by: nagendra singh rathore

number of Drones increase in india, within 1 year reached 5335

-रॉकेट की गति से बढ़ रहे ड्रोन, सरकार दे रही सर्वाधिक व्यापार

-सुरक्षा के साथ कृषि, माल पहुंचाने के लिए भी हो रहा उपयोग

-नागरिक उड्ड्यन मंत्रालय ने निर्बाध सुविधा के लिए बनाई नीति

