Ahmedabad: अहमदाबाद में रथयात्रा के दौरान हादसा, छज्जा गिरने से एक की मौत

अहमदाबादPublished: Jun 20, 2023 11:27:40 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

One Dead, Balcony, Collapses, During Rath Yatra, Ahmedabad

Ahmedabad: रथयात्रा के दौरान इमारत का छज्जा गिरा, एक युवक की मौत, 31 घायल

One Dead After Balcony Collapses During Rath Yatra In Ahmedabad अहमदाबाद शहर में मंगलवार को 146वीं रथयात्रा के दौरान दरियापुर इलाके में छज्जा टूटकर गिरने से एक युवक की मौत हो गई वहीं 31 अन्य घायल हो गए। घायलों को असारवा क्षेत्र स्थित सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। मृतक का नाम मेहुल पंचाल (35) है जो ओढव से इस इलाके में रथयात्रा देखने पहुंचा था।