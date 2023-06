Ahmedabad: कालूपुर में जर्जरित मकान का हिस्सा धराशायी, एक की मौत

अहमदाबादPublished: Jun 17, 2023 09:45:42 pm Submitted by: nagendra singh rathore

one person died in Kalupur area in house collapse incident -महिला सहित दो लोग जख्मी, सालों पुराना था मकान, दिया गया था नोटिस

Ahmedabad. शहर के कालूपुर इलाके में स्वामीनारायण मंदिर के पास नवावास में स्थित सालों पुराने जर्जरित मकान का आगे का हिस्सा शनिवार दोपहर को अचानक धराशायी हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति जख्मी हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दो पालतू कुत्तों की भी मौत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह मकान करीब 125 साल से भी पुराना है। जर्जरित हो चुका था, जिसके चलते अहमदाबाद मनपा की ओर से इसे गिराने के लिए मालिक को नोटिस भी जारी की जा चुकी है।अहमदाबाद दमकल विभाग के मुख्य दमकल अधिकारी जयेश खडि़या ने बताया कि ये मकान काफी पुराना था। बारिश के चलते ऊपरी मंजिल का आगे का हिस्सा शनिवार दोपहर सवा दो बजे के करीब अचानक धराशायी हो गया। इसके चलते तीन लोग इसके मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाडि़यां और वे खुद मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य करते हुए एक महिला व दो पुरुषों को घायल अवस्था में बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस में सिविल अस्पताल भेज दिया।