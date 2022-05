Owaisi on Gyan vapi isssue: ओवैसी बोले, हमने बाबरी मस्जिद को खोया है दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे

Owaisi says, Have lost Babri Mosque, won't loose another mosque

अहमदाबाद Updated: May 14, 2022 10:38:15 pm

Owaisi says, Have lost Babri Mosque, won't loose another mosque वाराणसी के Gyan vapi Masjid में सर्वे कराए जाने को लेकर शुरु हुई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर शनिवार को AIMIM प्रमुख Asaduddin Owaisi ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और अब ज्ञान व्यापी का मसला शुरू हो गया है। वे सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, है और रहेगी।

ओवैसी ने यह बात Ahmedabad में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं।

दो दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि वर्ष 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिकस्थल जिस रूप में थे वह उसी रूप में बरकरार रहेगा। इन धर्म स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे कोई राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल रहे है। ये इसलिए खामोश हैं कि मुसलमान अब इनके लिए वोट बैंक नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि मुसलमान देश की हुकूमत को नहीं बदल सकते। गुजरात में 27 वर्ष से सिर्फ एक ही दल-भाजपा- सत्ता में है। ओवैसी के मुताबिक यदि मुसलमान सरकार को बदल सकते तो संसद में इतनी कम संख्या में मुसलमान सांसद क्यों हैं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि गुजरात से आखिरी बार मुसलमान सांसद कब बना। क्यों इस राज्य से पिछले कई वर्षों से कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क की ताकत है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब ज्ञानव्यापी के नीचे क्या है और ताजमहल के नीचे क्या है, इस मुद्दे पर बातें हो रही हैं।

ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के शासन में नौकरी, कोयले, गेहूं, सेमीकंडक्टर, ऑक्सीजन की कमी है जबकि महंगाई की कोई कमी नहीं है।

