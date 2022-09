Owaisi: ओवैसी बोले, देश को कमजोर पीएम की जरूरत, बने खिचड़ी सरकार

Owaisi, India, weak PM, khichdi govt, Ahmedabad

अहमदाबाद Published: September 10, 2022 09:40:31 pm

Owaisi says, India needs weak PM and khichdi govt

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश को ताकवर नहीं बल्कि कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रूप में देश ने ताकतवर प्रधानमंत्री तो देख लिया है, हालांकि अब देश को कमजोर पीएम की जरूरत है। उन्होंने यह कहा कि ताकतवर प्रधानमंत्री ताकतवर लोगों की मदद करते हैं जबकि कमजोर पीएम कमजोर लोगों की मदद कर सकेंगे।

गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आए ओवैसी के मुताबिक वे चाहते हैं कि वर्ष 2024 में खिचड़ी सरकार बने। खिचड़ी सरकार का मतलब अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार है।

Owaisi: ओवैसी बोले, देश को कमजोर पीएम की जरूरत, बने खिचड़ी सरकार

सभी सीटों पर साथ में भाजपा से मुकाबला करने की जरूरत ओवैसी ने कहा किा अगले लोकसभा चुनाव को लेकर यदि चेहरों से मुकाबला करें तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भाजपा को फायदा हो सकता है। पंडित नेहरू मोदी दूसरे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं जो दुबारा बहुमत से सत्ता में आए हैं। इसकी बजाय लोकसभा की सभी सीटों पर अन्य राजनीतिक दलों को भाजपा से मुकाबला करने की जरूरत है। सोमवार नितिश -केजरीवाल पर साधा निशाना हैदराबाद से सांसद ने मोदी के साथ-साथ विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा व आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है।

गुजरात में आप और कांग्रेस नेताओं के चुनावी वादों को लेकर ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम इस तरह के जनता को लोकलुभावन वादों पर विश्वास नहीं करती। जनता होशियार है और जनता चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें