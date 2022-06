Owaisi on Nupur Sharma: ओवैसी ने कहा, निलंबन से नहीं चलेगा काम, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो

Published: June 11, 2022 07:56:57 pm

Owaisi says, suspension will not solve the issue, arrest Nupur Sharma भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के कानून के हिसाब से नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इतने दिन से उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ भाजपा के निलंबित करने से मसला हल नहीं होगा। केन्द्र सरकार को एक्शन लेने में दस दिन लगे।

भुज के दौरे पर शनिवार को पहुंचे ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को बहुत से जगहों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ वहीं कुछ जगहों पर हिंसा हुई जो नहीं होनी चाहिए। किसी को भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि कहीं पर हिंसा नहीं हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा नहीं हो। सरकार को हिंसा रोकनी चाहिए।

वे संविधान के तहत करते हैं बातें ओवैसी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि यदि उन्होंने ऐसा कोई भडक़ाऊ भाषण किया हो तो उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान उन्होंने 180 सभाएं कीं लेकिन किसी भी सभा में कोई भडक़ाऊ भाषण नहीं किया गया। चुनाव आयोग की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। वे संविधान के तहत ही बातें करते हैं।

बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा एवं अन्य अपराधों के आरोपियों के घर और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भी ओवैसी ने कहा कि किसी भी गुनाह पर सजा देने के लिए कोर्ट है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों किसी का घर तोड़ा जाता है? आरोप है तो कोर्ट तय करेगा कि क्या सजा देनी है। बुलडोजर से देश का संविधान कमजोर होगा। पूरी ताकत से लड़ेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव ओवैसी ने कहा कि गुजरात में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अहमदाबाद में पार्टी को कामयाबी मिली। मोडासा, गोधरा सहित कई और जगहों पर नगरपालिका चुनाव में पार्टी को जीत मिली। चुनाव को लेकर पार्टी के सदस्य काफी काम कर रहे हैं। जमीन पर काम हो रहा है और पार्टी की जमीन पर उपस्थिति दिख रही है। पढ़ना जारी रखे

