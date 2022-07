Gujarat: गुजरात के स्कूली पाठ्यक्रम में गीता शामिल करने को हाईकोर्ट में चुनौती

July 11, 2022

PIL challenging introduction of Gita in Gujarat school in high court गुजरात के स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद् गीता को शामिल करने को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार व न्यायाधीश ए जे शास्त्री की खंडपीठ ने सोमवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जारी परिपत्र पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

जमीयत उलमा ए हिन्द, गुजरात की ओर से दायर जनहित याचिका में स्कूलों में गीता पढ़ाने को लेकर दी गई चुनौती में कहा गया है कि किसी धर्म विशेष के धर्म ग्रंथ को पढ़ाए जाने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।

यह संविधान की धारा 25 और 28 का उल्लंघन है क्योंकि संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की संस्कृति को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है न कि किसी धर्म को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसलिए गीता को शामिल करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि संविधान की धारा 28 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार से राशि प्राप्त करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं या स्कूलों को राज्य सरकार किसी तरह का धार्मिक निर्देश नहीं दे सकती। शिक्षा व्यवस्था का आशय समाज में तार्किक, विवेकपूर्ण व बौद्धिक विचार रखने वाले व्यक्तित्व का विकास करना है।

राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले स्कूली पाठ्यक्रमों में प्रार्थना व अन्य माध्यम से भगवद्गीता को शामिल करने का निर्णय लिया है।

Gujarat: गुजरात के स्कूली पाठ्यक्रम में गीता शामिल करने को हाईकोर्ट में चुनौती

