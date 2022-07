Players, coaches excited on getting the hosting of the National Games राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिलने पर खिलाड़ी, प्रशिक्षकों में उत्साह

अहमदाबाद Published: July 10, 2022 10:31:43 pm

वडोदरा. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रयासों और गुजरात में उपलब्ध विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के चलते गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन की घोषणा का वडोदरा के खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों ने केक काटकर स्वागत किया है।

केरल में 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के आयोजन के बाद कोरोना सहित विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय खेल का आयोजन नहीं हो सका था। अब 2022 में विविध राज्यों की दावेदारी के बीच गुजरात को 36वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है।

गुजरात खेल अकादमी (एसएजी) की ओर से संचालित वाघोडिय़ा रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहर के खिलाडिय़ों, विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों और खेल प्रशिक्षकों ने गुजरात में राष्ट्रीय खेल के आयोजन का केक काटकर स्वागत किया।

जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या और बैडमिंटन प्रशिक्षक जयेश भालावाला ने वेलकम टू 36नेशनल गेम्स टू गुजरात/वडोदरा कार्यक्रम आयोजित किया। सभी ने हर्षोल्लास के माहौल के साथ आयोजन के निर्णय का स्वागत किया। वडोदरा में मलखंभ, हैंडबॉल, जूडो और टेबल टेनिस के संभावित आयोजन को अमूल्य अवसर मानते हुए खुशी व्यक्त की गई।

देश के चयनित खिलाडिय़ों का खेल कौशल देखने का मिलेगा मौका कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या का स्वागत किया गया। पंड्या ने कहा कि गुजरात ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की है, सभी को इसे सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बैडमिंटन प्रशिक्षक जयेश भालावाला ने कहा कि गुजरात/वडोदरा में राष्ट्रीय खेल का यह आयोजन स्थानीय खिलाडिय़ों को देश के चयनित खिलाडिय़ों के खेल कौशल को देखने, सीखने और एक नया जोश भरने का मौका देगा। आयोजन से खेल पर्यावरण को प्रोत्साहन जूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वासुभाई ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रय खेल को देश का ओलंपिक माना जाता है, गुजरात में ऐसे आयोजन से खेल पर्यावरण को प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात जूडो एसोसिएशन के सचिव पार्थ कंसारा ने कहा कि वडोदरा में खेल की एक उज्जवल विरासत है और इसे राष्ट्रीय खेल के आयोजन में वडोदरा को शामिल करने पर इस सफल बनाएं। वडोदरा के स्कूलों में भी शुरू हो सकेगा हैंडबॉल खेल हैंडबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सचिव रावत ने कहा कि वडोदरा में अभी हैंडबॉल के खेल का परिचय कम है, राष्ट्रीय खेल में हैंडबॉल की प्रतियोगिता वडोदरा में होने की संभावना से हैंडबॉल को प्रोत्साहन मिलेगा और स्कूलों में भी हैंडबॉल खेल शुरू हो सकेगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व खेल राज्यमंत्री हर्ष संघवी की सराहना करते हुए बधाई दी और गुजरात को राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का अवसर देने केे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया। पढ़ना जारी रखे

