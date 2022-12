Gujarat election 2022: पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, सीएम पटेल सहित भाजपा के 49 नेता आज करेंगे मतदान

PM Modi and home minister Shah will cast his vote on 5 december -मतदान से एक दिन पहले ही मोदी पहुंचे अहमदाबाद, सोमवार को राणीप के निशान स्कूल में करेंगे मतदान, शाह नारणपुरा इलाके में डालेंगे वोट

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण के लिए सोमवार को 93 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित भाजपा के 49 नेता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे।

प्रधानमंंत्री नरेन्द्र मोदी मतदान करने के लिए इस बार एक दिन पहले ही यानि रविवार को ही गुजरात आ गए।

पीएम मोदी सोमवार को सुबह साढ़े आठ बजे अहमदाबाद के राणीप इलाके में स्थित निशान स्कूल में मतदान करेंगे। इसके लिए राणीप इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बलोलनगर से लेकर राणीप स्कूल तक सडक़ के दोनों किनारों पर लोगों के खड़़े रहने के लिए बल्लियां-पोल लगाए गए हैं। ताकि पीएम को देखने आने वाले लोग यहां से गुजरें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे।

केन्द्रीय गृहमंत्री व गांधीनगर के सांसद अमित शाह भी सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे नारणपुरा अंकुर चार रास्ते के पास मनपा सब जोनल ऑफिस में मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल शीलज प्राइमरी स्कूल में सुबह नौ बजे मतदान करेंगे।

भाजपा के ये प्रमुख नेता यहां डालेंगे वोट

केन्द्रीय मंत्री देवूसिंह चौहान खेडा में मनपा स्कूल नंबर एक में, सांसद रंजनबेन भट्ट वडोदरा में निजामपुरा सरस्वती स्कूल में, सांसद नरहरी अमीन नारणपुरा मनपा स्कूल में, मंत्री प्रदीप परमार कलापीनगर में मतदान करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल महेसाणा जिले के कडी में संस्कार प्राइमरी स्कूल में, पूर्व शिक्षामंत्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ास्मा धोलका जूनी कचेरी में, पूर्व मंत्री शंकर चौधरी पाटण के वडनगर में वोट डालेंगे। पढ़ना जारी रखे