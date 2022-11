Gujarat election 2022: नन्हीं 'आध्या' की वाकपटुता के कायल हुए पीएम मोदी

अ+ अ- अहमदाबादPublished: Nov 21, 2022 10:41:27 pm Submitted by: nagendra singh rathore

PM Modi impressed by the eloquence of little girl

Gujarat election 2022: नन्हीं 'आध्या' की वाकपटुता के कायल हुए पीएम मोदी

Ahmedabad. Gujarat election 2022 प्रचार के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं और नजारे देखने को मिलते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचते हैं। ऐसा ही एक वाकया सोमवार को सुरेन्द्रनगर जिले के ध्रांगध्रा में देखने को मिला। यहां चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने व्यस्त समय के बीच 7 साल की नन्हीं बच्ची आध्या की कविता सुनी। बच्ची के आत्मविश्वास और वाकपटुता को देख प्रधानमंत्री मोदी भी उसके कायल हो गए। बच्ची ने भाजपा के चुनाव प्रचार पर एक कविता तैयार की है, जिसे बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास के साथ सुनाया। बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह बच्ची वर्तमान मंत्री व सुरेन्द्रनगर जिले में लींबडी से भाजपा प्रत्याशी किरीट सिंह राणा की भांजी है। जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं।

पढ़ना जारी रखे