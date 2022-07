Gujarat: मोदी ने कहा, ग्लोबल फाइनेंसियल सेक्टर में अमरीका, ब्रिटेन की कतार में खड़ा भारत

PM Modi. India, US, UK , global financial sector, GIFT City, Gujarat

अहमदाबाद Published: July 29, 2022 10:16:39 pm

PM Modi says, India in line with US, UK in global financial sector

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अब अमरीका, ब्रिटेनऔर सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है।

शुक्रवार को गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी अर्थव्यवस्थाआज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा। इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए, जो वैश्विक अर्थ व्यवस्था में आज के और भविष्य में अहम भूमिका निभा सकें।

इन्टरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेन्टर अथॉरिटी (आईएफएससीए) के मुख्यालय का शिलान्यास व एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में रहते हुए जब उन्होंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी, तो वह सिर्फ व्यापार-कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी देश के सामान्य लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हैं। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजऩ और भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैंं।

उन्होंने कहा कि ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा, उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। गिफ्ट सिटी एक ऐसा विचार था, जो अपने समय से भी बहुत आगे था। गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।

मोदी ने कहा, ग्लोबल फाइनेंसियल सेक्टर में अमरीका, ब्रिटेन की कतार में खड़ा भारत

भारत के पास एज व एक्पीरियंस भी उन्होने कहा कि 21वीं सदी में वित्त और तकनीक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब बात तकनीक, विज्ञान और सॉफ्टवेयर की हो, तब भारत के पास एज (उम्र) और एक्सपीरियंस (अनुभव) दोनों है। भारत के लोग सैकड़ों वर्षों से व्यापार और व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में जाते रहे हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भारतीय न पहुंचे हों। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें