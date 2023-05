Gujarat: मोदी ने कहा , जहां कोई भेदभाव नहीं है वही सच्चा सेक्युलरिज्म

True Secularism, No Discrimination, PM Modi, Gujarat

True Secularism is Where There is No Discrimination: pm modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे समझते हैं कि जहां कोई भेदभाव नहीं है वही सच्चा सेक्युलरिज्म भी है। जो लोग सामाजिक न्याय जस्टिस की बातें करते हैं, जब आप सबके सुख-सुविधा के लिए काम करते हैं, उनका हक पहुंचाने के लिए शत-प्रतिशत काम करते हैं तो वे समझते हैं कि इससे बढ़ कर कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि जब गरीब को अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं की चिंता कम होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है।