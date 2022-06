PM Modi: मोदी आज करेंगे नवसारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, 2024 तक पूरा होगा निर्माण

June 09, 2022

PM Modi will lay foundation stone of Navsari medical college on friday प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को नवसारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। नवसारी में बनने वाले इस नए मेडिकल कॉलेज को 542.50 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज से नवसारी और इसके आसपास 5 जिलों में रहने वाले लगभग एक करोड़ लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के मुताबिक केन्द्र सरकार ने गुजरात को पिछले 5 सालों में एम्स सहित 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में गुजरात की दिनों दिन बढ़ती यह उपलब्धि आने वाले समय में गुजरात को मेडिकल टूरिज्म के रूप में स्थापित करेगी।

गौरतलब है कि पिछले 5 साल में केन्द्र सरकार की ओर से गुजरात में 9 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें एम्स भी शामिल है।

446 बेड की होगी सुविधा गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज को 446 बेड की सुविधा के साथ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका संपूर्ण भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसमें लगभग सभी बीमारियों से संबंधित ओपीडी की सुविधा के साथ-साथ आईपीडी के लिए 7 मेजर ऑपरेशन थिएटर, 9 माइनर ऑपरेशन थिएटर, 7 इन्टेन्सिव केयर यूनिट 6 डेडिकेटेड आईसीयू बेड के साथ 30 बेड वाला एक अति आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा विभाग, कंपोनेन्ट सेपरेशन सुविधाओं के साथ ब्लड बैंक, फार्मसी और क्लीनिकल लेबोरेटरीज़, 26 जनरल वॉर्ड और 13 आउट पेशेन्ट विभाग की सुविधा रहेगी। सरकारी अस्पताल भी होगा अपग्रेड इस मेडिकल कॉलेज के भवन की लागत के साथ-साथ मेडिकल उपकरण और हॉस्पिटल हार्डवेयर के लिए भी राज्य सरकार अतिरिक्त रूप से लगभग 74 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्तमान में नवसारी में 5 एकड़ के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। 725 नए डॉक्टर, नर्से और दूसरे तकनीकी स्टाफ की होगी भर्ती इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए 125 डॉक्टर और लगभग 600 नर्स व दूसरे तकनीकी स्टाफ समेत कुल 725 स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इस कॉलेज में प्रति वर्ष 100 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। 5800 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं पिछले 5 सालों में 9 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के कारण गुजरात में 5800 एमबीबीएस सीटें बढ़ी हैं। आने वाले समय में लगभग 6500 डॉक्टर, नर्स व दूसरे तकनीकी स्टाफ को इन मेडिकल कॉलेजों में नौकरी दी जाएगी।

