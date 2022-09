अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण का 30 को शुभारंभ कराएंगे मोदी

PM Narendra Modi will inaugurate Phase 1 of Ahmedabad Metro on Sep 30, 40 किलोमीटर में होगी सफर की शुरुआत, लोकार्पण के दो दिन बाद जनता के लिए शुरू होगी मेट्रो सेवा, प्रोजेक्ट का कुल खर्च 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक

अहमदाबाद Published: September 24, 2022 10:18:11 pm

गांधीनगर/अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 सितंबर को अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के प्रथम चरण के प्रोजेक्ट का शुभारंभ कराएंगे। लोकार्पण के दो दिनों के बाद नागरिकों के लिए यह मेट्रो शुरु हो जाएगी। पहले चरण के तहत शहर के थलतेज से वस्त्राल रूट पर मेट्रो रेलवे की शुरुआत होगी। 40 किलोमीटर लम्बे प्रथम चरण में मेट्रो ट्रेन पूर्व तथा पश्चिम और पश्चिम तथा उत्तर व दक्षिण रूट पर चलेगी। थलतेज गांव से एपेरल पार्क तक का 21 किलोमीटर लम्बा रूट पूर्व एवं पश्चिम कॉरिडोर के तहत आता है। इसमें 17 स्टेशन हंै। उत्तर एवं दक्षिण कॉरिडोर 19 किलोमीटर का है, जो वासणा ्रएपीएमसी से लेकर मोटेरा तक है, जहांं 15 स्टेशन हैं। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर में 6.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन है, जिसमें 4 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। 12925 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण का कार्य किया गया है।



5 से 25 रुपए तक की होगी टिकट

दोनों कॉरिडोरों में टिकट दरें अलग-अलग स्टेशनों के लिए 5 से 25 रुपए के बीच रहेंगी। स्टेशनों पर नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिनमें दिव्यांगों के लिए विशेष रैम्प एवं व्हीलचेयर की सुविधा भी रहेगी। टैक्टाइल (स्पर्शेन्द्रिय) मार्ग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर, लिफ्ट में ब्रेलकॉल बटन व हैण्डरेल और रेस्ट रूम की सुविधा शामिल है। महिलाओं के लिए विशेष वॉशरूम, विशेष क्रू की सुविधा दी गई है। सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और एसआरपीएफ व निजी सुरक्षा स्टाफ के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे।



पूर्व तथा पश्चिम कॉरिडोर के ये हैं स्टेशन

थलतेज गाम दूरदर्शन केन्द्र, गुरूकुल रोड, गुजरात यूनिवर्सिटी, कॉमर्स छह रास्ता, एस. पी. स्टेडियम, पुरानी हाई कोर्ट, शाहपुर, घीकाँटा, कालूपुर रेल्वे स्टेशन, काँकरिया पूर्व, एपेरेल पार्क, अमराईवाडी, रबारी कॉलोनी, वस्त्राल, निरांत चौकड़ी और वस्त्राल गाम।

दूसरे चरण में गांधीनगर मेट्रो पहुंचेगी

राज्य की राजधानी गांधीनगर को मेट्रो के दूसरे चरण में अहमदाबाद के साथ जोड़ा जाएगा, जो अहमदाबाद मेट्रो के प्रथम चरण का विस्तार होगा। इस चरण में दो कॉरिडोर हैं, जिनमें 22.8 किलोमीटर का मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर का रूट है। इसमें 20 स्टेशन हैं, जबकि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) से गिफ्ट सिटी का 5.4 किलोमीटर का रूट होगा, जिसमें 2 स्टेशन हैं। कुल 28.26 किलोमीटर के ये समग्र रूट एलिवेटेड होंगे। पढ़ना जारी रखे

