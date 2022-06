Gujarat: सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश

अहमदाबाद Published: June 11, 2022

Pre Monsoon rain in few parts of Saurashtra, Gujarat मानसून आने से पहले गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाकों और दक्षिण गुजरात के हिस्सों में शनिवार को जमकर बारिश हुई। सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़ और राजकोट जिले में मेघा खूब बरसे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर की ओर बढऩे के कारण बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है।

स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर के मुताबिक शनिवार को 12 घंटों में गिर सोमनाथ जिले के गिर गढड़ा तहसील में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। जिले के वेरावल, अमरेली के सावरकुंडला, जूनागढ़ शहर व तहसील, विसावदर, माळिया, भेसाण में भी बारिश का जोर रहा।

उधर दक्षिण गुजरात के डांग जिले की सुबीर तहसील में करीब 2 इंच बारिश, तापी जिले के कुकरमुंडा, वलसाड के धरमपुर व कपराडा, नवसारी के जलालपोर में भी मेघ गरजे। छोटा उदेपुर जिले के क्वांट, गांधीनगर के कलोल व अहमदाबाद के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई।

सौराष्ट्र के अमरेली जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार को जमकर बारिश हुई। जिले में पिछले लगातार चार दिनों से बरसाती माहौल है। सावरकुंडला तहसील के कई गांवों मेंं गरज के साथ पानी गिरा। विजपडी गांव में मूसलाधार बारिश के चलते सडक़ों और गलियों में पानी बहने लगा। तहसील के कई गांवों में कमोबेश यही हालात रहे। हाडिया, दाढिया समेत गांवों में बारिश ने जोर दिखाया। जिले के धारी, कुंकावाव, बाबरा क्षेत्र में भी शुक्रवार को बारिश हुई। इस कारण कई गांवों में नदी-नाले उफनने लगे थे।

बारिश को देख किसानों में इस साल अच्छी बारिश होने की आस जगी है। अच्छी बारिश से किसान खुश हो गए और उन्होंने बुवाई की तैयारी शुरू कर दी। वहीं जूनागढ़ और राजकोट शहर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके चलते आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

अहमदाबाद में आज बारिश संभव मौसम विभाग ने अहमदाबाद में रविवार शाम या रात तक बारिश या गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। अगले चार दिनों तक कई जगहों पर बरसात अगले चार दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम या फिर गरज के साथ बरसात का अनुमान है। रविवार को दक्षिण गुजरात के सभी जिलों, अहमदाबाद, गांधीनगर सहित मध्य गुजरात के खेड़ा, आणंद, पंचमहाल, दाहोद व महीसागर जिलों में भी बारिश संभव है। उधर सौराष्ट्र के भावनगर, बोटाद, राजकोट, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली , सुरेन्द्रनगर और दीव में भी बारिश हो सकती है। इसी स्थिति के अगले चार दिनों तक रहने की संभावना है।

