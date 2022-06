अहमदाबाद

Presentation of dance on environmental protection through Panchatattva पंचतत्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति

Special Darshan on Jyeshthabhishek in the temple of Lord Dwarkadhish भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में ज्येष्ठाभिषेक पर विशेष दर्शन