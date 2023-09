Gujarat: गुजरात विधानसभा में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, राजनीति में भी बढ़े महिलाओं का प्रतिनिधित्व

अहमदाबादPublished: Sep 13, 2023 10:44:11 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

President Murmu in Gujarat Assembly address: ‘Women should have representation even in politics’ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित भी किया।