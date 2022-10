Gujarat: राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम में बापू को पुष्पांजलि अर्पित की, चलाया चरखा

अहमदाबाद Published: October 03, 2022 09:17:42 pm

President Murmu pays tribute to Bapu at Gandhi Ashram, spun the charkha राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद सोमवार को पहली बार गुजरात के दौरे पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे का आरंभ अहमदाबाद में गांधी आश्रम जाकर किया। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के केंद्र और महात्मा गांधी की कर्मभूमि साबरमती आश्रम की भूमि में गांधी वंदना कर धन्यता का अनुभव किया। राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम पहुंचकर सबसे पहले आश्रम परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष को दर्शाने वाली आर्काइव प्रदर्शनी को देखने के साथ ही बृहद आश्रम रिडवलपमेंट प्रोजेक्ट के मॉडल को देख उस संबंध में जानकारी हासिल की।

राष्ट्रपति आश्रम में ‘हृदय कुंज’ गईं और गांधी जी के चित्र पर सूत की माला पहनाकर वंदना की। उन्होंने गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया

राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम के अपने दौरे के अनुभव और अनुभूति को आगंतुक पुस्तिका में दर्ज किया।

राष्ट्रपति ने लिखा कि ‘साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पवित्र तपोभूमि पर आकर मुझमें अवर्णनीय श्रद्धा और प्रेरणा का संचार हुआ है। लंबे समय तक स्वाधीनता संग्राम का केंद्र रहे इस परिसर में मुझे गहन शांति का अनुभव हो रहा है। इस परिसर में पूज्य बापू के असाधारण जीवन वृत्त की अनमोल विरासत को प्रशंसनीय तरीके से सहेजकर रखा गया है। इसके लिए मैं साबरमती आश्रम की देखरेख करने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी प्रशंसा अभिव्यक्त करती हूं।’

राष्ट्रपति के गांधी आश्रम के इस दौरे के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद रहे। साबरमती आश्रम ट्रस्ट के सचिव अमृत मोदी, नितिन शुक्ल, जयेश पटेल तथा अतुल पंड्या ने राष्ट्रपति को गांधी आश्रम और रिडवलपमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी दी।

राष्ट्रपति के गांधी आश्रम के दौरे के समय मुख्य सचिव पंकज कुमार, अहमदाबाद जिला कलक्टर संदीप सागले, पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

