Rahul Gandhi in Ahmedabad for Congress booth level convention on Sept 5 अहमदाबाद. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद के एक दिन के दौरे पर आएंगे। इस अवसर पर साबरमती रिवरफ्रंट पर पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।गुजरात कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ रघु शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़ी रणनीति का मंत्र देने राहुल गांधी राज्य के 52 हजार बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री व गुजरात के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का गुजरात दौरा भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है। 7 सितम्बर को वे 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा आरंभ करेंगे।पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने बताया कि इस सम्मलेन में राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों के बूथ कार्यकर्ता मौजूद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बूथ लेवल तक अपना संगठन मजबूत किया है।ठाकोर ने बताया कि राहुल गांधी सम्मेलन के बाद गांधी आश्रम भी जाएंगे। यहां पर वे बापू को नमन करेंगे। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लेंगे। यह यात्रा 12 राज्यों व दो केन्द्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसे 150 दिनों में पूरा किया जाएगा।