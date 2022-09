Gujarat: विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल-प्रियंका आएंगे गुजरात, कांग्रेस ने तैयार किया तीन महीने का प्लान

Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Gujarat, congress, 3 month plan

Rahul-Priyanka Gandhi will be in Gujarat, Congress has 3 month plan गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी है। पिछली बार कुछ ही सीटों से सत्ता हथियाने से रह गई कांग्रेस इस बार के चुनावों में कोई कसर नहीं छोडऩा चाह रही है।पार्टी ने चुनाव को लेकर तीन महीने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुजरात का दौरा करेंगे।डॉ रघु शर्मा ने बताया कि 7 सितम्बर से आरंभ होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिनों का विराम होगा। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लेंगे। यह यात्रा 12 राज्यों व दो केन्द्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसे 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में विराम के दौरान राहुल गांधी गुजरात आएंगे। वे हर जोन में जाएंगे। उधर प्रियंका गांधी भी गुजरात का हर अंतराल पर दौरा करेंगी।