देश को अगस्त-2023 तक मिलेंगी 75 नई ट्रेनें, 4 साल में 400: वैष्णव

Railway minister Says, 75 new Train will start from August 2023 वंदे भारत ट्रेन के दो नए वर्जन होंगे लॉन्च, बुलेट ट्रेन ने पकड़ी गति, एनएफएसयू में रेलवे-आईटी मंत्री का विद्यार्थी-इनोवेटर से संवाद

अहमदाबाद Published: July 05, 2022 09:22:13 pm

Ahmedabad. केन्द्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में अगस्त 2023 तक 75 नई ट्रेनें रेल सेवा में जुड़ेंगी। इतना ही नहीं आगामी 3-4 सालों में 400 नई ट्रेनों को भारतीय रेल सेवा में जोड़ा जाएगा। रेलवे सेवा को और श्रेष्ठ व तेज बनाने के लिए 150 स्टार्टअप रेलवे के साथ काम कर रहे हैं। रेलवे की ओर से नई शोध के लिए स्टार्टअप को 1.50 करोड़ तक मदद दी जा रही है। रेलमंत्री ने यह घोषणा मंगलवार को गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) में विवि के विद्यार्थियों और इनोवेटर के साथ संवाद के दौरान की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से कार्यरत वंदे भारत ट्रेन के दो और आधुनिक वर्जन आगामी समय में लॉन्च होंगे, जिसकी गति 200 किलोमीटर प्रतिघंटा से भी ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे सेवा को उत्तम बनाने के लिए दो गुना से ज्यादा निवेश हुआ है। अहमदाबाद-मुंबई के बीच दौडऩी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के कार्य ने भी गति पकड़ी है। फिलहाल भारत में हर दिन दो से ढाई करोड़ लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। ‘फोस्टरिंग मेक इन इंडिया थ्रू स्टार्टअप एंड इनोवेशन’ विषय पर संवाद के दौरान उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत में ऑनलाइन खरीदी के लिए स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म-कंपनी ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एवं कृषि तथा शिक्षा क्षेत्र में भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। इस मौके पर एनएफएसयू के कार्यकारी कुलपति प्रो. एस.ओ.जुनारे, उच्च तकनीकी शिक्षा आयुक्त एम नागराजन, विवि के उप निदेशक आर एन गुणा व अन्य प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित रहे।

2024 में स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगा भारत

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस तकनीक पर काम हो रहा है। यह तकनीक पहले रेलवे में लागू की जाएगी उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे जहाजों मे भी उपयोग में लेने की योजना है। रेल हादसे, अपराध रोकने को एनएफएसयू के साथ होगा एमओयू

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे विभाग रेल हादसों को रोकने और रेलवे में होने वाले अपराधों को सुलझाने के लिए एनएफएसयू के साथ एमओयू करेगा। जिसके तहत नेशनल फोरेंसिक लैब और मोबाइल फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। उन्होंने एनएफएसयू को रेल नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं साइबर हमले रोकने से जुड़े स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने एनएफएसयू टीम को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित नई तकनीक के उपयोग से बालक, महिला सहित की मानव तस्करी रोकने के लिए दूसरा प्रोजेक्ट सौंपते हुए इस पर भी काम करने के लिए कहा। पढ़ना जारी रखे

